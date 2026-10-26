Nuovo ingresso ai vertici a&o Hostels. Gernot Porcher è il nuovo senior vice president of construction del gruppo.

“Con l’ingresso di Gernot Porcher - spiega Oliver Winter, ceo e fondatore di a&o Hostels - acquisiamo un duplice valore aggiunto: da un lato, un professionista del settore immobiliare con competenze approfondite sia nella progettazione e pianificazione sia nella realizzazione e manutenzione degli immobili; dall’altro, una figura capace di contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, con un approccio orientato alle soluzioni, aperto al confronto e attento alla qualità”.

La carriera

Fino al 2015, Gernot Porcher ha lavorato presso EY/Ernst & Young come Head of Project and Risk Management. Successivamente è entrato in Deutsche Hospitality, precedentemente Steigenberger e in seguito H World International, dove ha ricoperto, da ultimo, il ruolo di Vice President of Real Estate. Originario dell’Assia, Porcher è laureato in ingegneria edile e ha conseguito un titolo in economia immobiliare presso ebs.

Nel suo nuovo ruolo il manager sarà responsabile della progettazione, costruzione e manutenzione delle strutture del gruppo, con l’obiettivo, precisa Porcher, di “sostenere la crescita dell’azienda e cogliere nuove opportunità di crescita attraverso immobili sempre più flessibili e adattabili”.

Entro la fine del 2028, infatti, a&o prevede di aprire sei nuove strutture in Europa, quattro delle quali nel 2027.

“Negli ultimi due anni - riferisce Winter - siamo cresciuti di circa 11.500 posti letto. Continueremo a perseguire con determinazione il nostro obiettivo: rendere accessibili i viaggi nelle città e nelle principali aree metropolitane europee, soprattutto alle famiglie, ai giovani viaggiatori e ai gruppi scolastici”.