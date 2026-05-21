a&o Hostels, le soluzioni per i giovani viaggiatori

Venezia, Londra e Stoccarda sono alcune tra le mete più gettonate per i viaggi post esame, ideali per gruppi di studenti che cercano un equilibrio tra scoperta, socialità e momenti di svago in un viaggio celebrativo di fine percorso, un’esperienza che rappresenta un vero e proprio rito di passaggio. In questo contesto, a&o Hostels propone un modello di ospitalità pensato per rispondere alle esigenze dei giovani viaggiatori, con strutture situate in posizioni strategiche, ben collegate e adatte a soggiorni condivisi. La possibilità di scegliere tra camere private e condivise, insieme a una gestione semplice della prenotazione, permette di pianificare in anticipo senza complicazioni, mantenendo sotto controllo il budget.

E il caso di a&o Hostels Venezia Mestre, situato in una posizione ben collegata al centro storico e all’isola principale, che consente di raggiungere facilmente Venezia e muoversi in autonomia e, allo stesso tempo, risparmiare sull’alloggio. La struttura offre diverse tipologie di camere - dalle private alle multi-letto - particolarmente adatte ai gruppi, oltre a servizi utili come reception attiva 24 ore su 24, snack bar e spazi comuni.

All’estero Londra si conferma una delle destinazioni più adatte per un viaggio post maturità o laurea, perché permette di costruire un’esperienza varia e condivisa anche con un budget contenuto. Qui a&o Hostel Docklands Riverside, ospitato in un ex magazzino portuale storico, combina posizione e servizi pensati per facilitare l’esperienza di gruppo: dalle camere private e multi-letto agli spazi comuni, fino al Riverside Bar con vista sullo skyline. Il collegamento diretto con Canary Wharf tramite battello elettrico gratuito e la vicinanza alla metropolitana (Elizabeth e Jubilee Line) permettono di muoversi facilmente tra le principali attrazioni della città, da Tower Bridge a Westminster. In una destinazione spesso percepita come costosa, a&o Hostels rende più accessibile l’esperienza londinese.

Stoccarda, infine, rappresenta un’alternativa meno scontata per un viaggio post maturità o laurea, con i suoi grandi parchi come lo Schlossgarten o il Killesberg Park, i musei Mercedes-Benz e Porsche che aggiungono un elemento diverso dal solito e il centro città, che permette di muoversi facilmente tra attività e locali. Birrerie, beer garden e la zona di Theodor-Heuss-Straße offrono un contesto. Qui a&o Stuttgart City rappresenta una soluzione particolarmente adatta ai viaggi di gruppo. Situato in posizione centrale e ben collegata, consente di muoversi facilmente tra le diverse aree della città e raggiungere i principali punti di interesse. La struttura dispone di camere multi-letto, camere familiari e private.