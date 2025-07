a&o Hostels: le soluzioni per il target family

Una hospitality philosophy dedicata alle famiglie è la linea lanciata da a&o Hostels, il gruppo di ostelli presente in una trentina di città europee.

Il gruppo ha, infatti, messo in campo una serie di attenzioni per i nuclei famigliari composti da genitori e bambini o ragazzi. Fra le possibilità, sistemazioni in family room che partono da 4 persone fino a 6 o 8, grazie a culle, lettini e letti a castello.

Dal punto di vista della ristorazione, negli a&o Hostels la prima colazione è completamente gratuita per bambini fino a 6 anni di età, e gode di una riduzione dai 7 anni in su. Inoltre, gli ospiti hanno la possibilità di prenotare in cucina il pranzo al sacco da consumare in autonomia durante le visite o in qualche parco.

Negli a&o Hostels sono state progettate aree comuni per i bambini, veri e propri kids’ corner con giochi, libri e altro ancora.

La catena mette a disposizione wi-fi gratuito, lavatrici per il bucato e, in alcuni casi, una rete di baby sitter. Personale qualificato è in servizio 24 ore su 24, e la notte è attivo un servizio di sorveglianza, come ulteriore tutela a garanzia di sonni tranquilli.

Inoltre, il sistema di prenotazione, quando rileva la digitazione di ospiti “children”, applica automaticamente la riduzione del 20% sul totale, in qualsiasi destinazione, in qualsiasi periodo, anche in alta stagione.