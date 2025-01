a&o Hostels, new entry a Bruxelles

Un nuovo indirizzo nella capitale d’Europa per a&o Hostels. La catena di ostelli apre il suo 42esimo ostello nel cuore di Bruxelles. Si tratta dell’a&o Brussels Centrum, nato in seguito dell’acquisizione dell’ex The President Brussels Hotel.

La struttura offre attualmente 296 camere, 45 posti auto e una superficie complessiva di 20.000 metri quadrati. Un’intensa operazione di riqualificazione da 7 milioni di euro porterà poi l’ostello a un’offerta complessiva di 377 camere.

La new entry, che segue di pochi mesi l’inaugurazione dell’a&o Antwerpen Centraal nell’ottobre 2024, a&o Hostels consolida ulteriormente la sua presenza in Belgio.