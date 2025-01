a&o Hostels si rafforza in Europa, new entry tedesca a Heidelberg

New entry tedesca per a&o Hostels, che espande la sua presenza in Europa con l’acquisizione di a&o Hostels Heidelberg. La nuova struttura segna la 43esima nel continente e la 26esima in Germania ed è solo l’ultima di una serie di quattro aperture in soli sei mesi: a Brighton nell’agosto 2024, ad Anversa nell’ottobre 2024 e a Bruxelles lo scorso dicembre.

“Lo scorso anno - dichiara Oliver Winter, ceo e fondatore di a&o Hostels - abbiamo definito alcuni obiettivi per una strategia di crescita per il 2024 e gli anni a venire e con queste acquisizioni siamo in una posizione ottimale per raggiungerli”.

“Con una popolazione di 162.000 abitanti - ha aggiunto - la città sul Neckar è considerata una delle più belle della Germania e attrae circa 14 milioni di visitatori ogni anno. Heidelberg è stata a lungo una location da sogno per noi, quindi siamo entusiasti di questa acquisizione”.

L’ostello ad Heidelberg avrà 118 camere e 320 posti letto. L’apertura è prevista per la fine del 2026, mentre i lavori di costruzione inizieranno nella primavera del 2025. La proprietà, situata in Speyerer Strasse 5, è stata acquisita da BHB Heidelberg GmbH, una controllata di Heureka Real Estate GmbH, nell’ambito di una vendita futura.

In Italia a febbraio di quest’anno, l’a&o Firenze Campo di Marte a Firenze sarà il secondo ostello a&o Hostels ad aprire nel nostro Paese, con 121 camere ricavate in un ex edificio di amministrazione comunale.