Apre a Roma Palazzo Venere

Il panorama dell'ospitalità romana si arricchisce con l'arrivo di Palazzo Venere, un boutique hotel che aprirà le sue porte il 1° maggio 2024. Situato nel cuore della Città Eterna, tra le vie del Corso e del Babuino, promette di offrire un'esperienza unica.

Con un mix di atmosfera senza tempo e design contemporaneo, Palazzo Venere celebra il mito dell'eterna bellezza. Grazie alla recente ristrutturazione, offre 12 camere e suite, alcune delle quali con terrazza privata e vista sui tetti romani.

Gli interni, curati da WeConcept, incarnano un concetto tailor-made che conferisce un'identità distintiva alla struttura. Tra i servizi più esclusivi, spicca il VIP Concierge, un'accoglienza personalizzata che rende ogni soggiorno indimenticabile.

Gli ospiti possono godere di esperienze uniche come visite private ai Musei Vaticani o tour negli atelier di restauro di Roma, oltre a organizzare aperitivi sui rooftop panoramici e servizio di personal shopping nelle boutique di lusso. Per gli amanti della cucina, l'hotel propone anche cooking class. Inoltre, per i clienti delle camere Deluxe, la possibilità di cenare a lume di candela sulla terrazza privata della loro stanza, con un menu ad hoc.