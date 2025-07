Apre a Torino l’atteso Hilton Turin Centre

È pronto per l’apertura ufficiale Hilton Turin Centre, l’hotel situato nel cuore storico della città piemontese con cui il colosso dell’hotellerie porta a Torino il brand principale.

Con una posizione centrale strategica, Hilton Turin Centre consente agli ospiti di vivere il meglio della città a portata di mano. A pochi passi si trovano boutique, caffè caratteristici e iconiche attrazioni turistiche come Piazza Castello, il Museo Egizio, Piazza San Carlo e la Mole Antonelliana.

L’hotel si trova all’interno di un edificio storico in stile razionalista progettato dall’architetto Emilio Decker nel 1953. Gli interni sofisticati fondono eleganza senza tempo e comfort moderni. Il design elegante e contemporaneo si riflette anche nelle 175 camere, di cui 36 suite. Gli ospiti in cerca di un’esperienza esclusiva possono scegliere la Presidential Suite, che offre una vista mozzafiato su Torino dal proprio balcone privato, oltre a bagno turco e vasca idromassaggio. La suite include anche una cucina completamente attrezzata e un salotto separato, ideale per incontri riservati.

Gli ospiti possono gustare i classici della cucina piemontese presso il ristorante Malìa, curato dallo chef Luca Gubelli.

Il bar Alchemy, decorato in marmo, offre una selezione curata di sapori locali e internazionali, fondendo contrasti in perfetto equilibrio. Il Dehor, giardino chic all’aperto, è invece il luogo ideale per rilassarsi e godersi l’atmosfera locale.

“La crescita di Hilton in Italia è più forte che mai: la nostra presenza si è più che quadruplicata nell’ultimo decennio – dice David Kelly, vicepresidente senior per l’Europa Continentale di Hilton -. Sono entusiasta di celebrare l’apertura dell’Hilton Turin Centre, un nuovo prestigioso ingresso nel nostro portafoglio”.

Per offrire un’esperienza completa anche nei momenti di relax, Hilton Turin Centre propone un’area benessere dedicata, con vasca con elementi di idromassaggio, centro fitness e una nuova spa che offre una varietà di trattamenti e servizi per il benessere di corpo e mente.

“Hilton Turin Centre rappresenta per noi un progetto ambizioso e altamente strategico, che ci permette di posizionare GDF Hotel in una delle destinazioni più dinamiche del Paese - afferma Guido Della Frera, fondatore e presidente di GDF Hotel e Gruppo Della Frera -. Siamo entusiasti di accogliere i nostri ospiti in una struttura che esprime il meglio della nostra filosofia: accoglienza autentica, attenzione ai dettagli e un servizio internazionale, in un contesto urbano ricco di fascino e cultura.”

La struttura è anche la cornice perfetta per eventi e incontri, grazie a 11 sale riunioni e due ampi foyer, tutti con layout flessibili per accogliere eventi di ogni tipo. Dotato di Wi-Fi ad alta velocità, attrezzature audiovisive all’avanguardia e opzioni personalizzabili per ristorazione — da coffee break a cene gourmet — l’hotel è l’ideale per meeting aziendali, sessioni di formazione, gala, matrimoni e celebrazioni private.