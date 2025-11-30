Apre CX Naples Centrale, modello ibrido campus-hotel che stimola la socialità

È stato inaugurato a Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il nuovo studentato universitario CX Naples Centrale. Un progetto di rigenerazione urbana che trasforma l’ex sede Inps in una moderna residenza universitaria da 500 posti letto con 74 camere destinate invece alla formula hotel.

La gestione della struttura è stata affidata a CampusX (CX Campus & Hotel), primario operatore nel settore delle residenze per studenti. L’intervento, completato in due anni, ha interessato un complesso immobiliare di oltre 15mila metri quadrati in via Galileo Ferraris 4, nei pressi della stazione centrale. Con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, la riqualificazione rappresenta un tassello importante del più ampio processo di rigenerazione urbana che sta ridisegnando l’intero quadrante Est della città.

Gli ambienti comuni e le camere

La nuova residenza comprende 352 camere, di cui 74 destinate alla formula hotel, per un totale di 541 posti letto. Pensata principalmente per studenti universitari, ma aperta anche a young professionals e viaggiatori, la struttura offre ampi spazi comuni, aree di coworking e ambienti dedicati alla socialità e al benessere - aule studio, cucina comune, lavanderia, palestra, lounge, play zone, sala multimedia e rooftop panoramico - completati da reception, community management, sicurezza e manutenzione, per un’esperienza abitativa che va oltre il semplice alloggio. L’obiettivo è creare una community aperta e inclusiva in dialogo con il tessuto urbano circostante.