Apre il Mandarin Oriental Qianmen, seconda struttura a Beijing

Raddoppio a Beijing per Mandarin Oriental, con una nuova apertura nello storico quartiere Hutong. Si tratta di un complesso di cui fanno parte 42 case caratterizzate dalla tradizionale struttura a corte centrale.

“Situato nel cuore pulsante dell'Asse Centrale di Pechino, il Mandarin Oriental Qianmen gode di una posizione privilegiata che offre un accesso impareggiabile ai luoghi più iconici della Capitale – si legge in una nota della compagnia -. La Spa è un’esperienza che va oltre il semplice relax, con suite private per trattamenti, una Tea House, uno spazio curativo e un centro fitness, a cui si aggiungono servizi extra come un tour negli Hutong e la possibilità di trasferimento in limousine”.

Dopo la cerimonia è stato presentato il ventaglio, celebre simbolo del marchio

Mandarin, che cattura lo spirito dell'hotel, e reca l'iscrizione “Rivela l'anima di Pechino” in inchiostro cinese.