Aries Group chiude il 2025 in crescita, con ricavi per 62,6 milioni di euro

Aries Group, gruppo alberghiero indipendente italiano con 4 strutture all’attivo, chiude il 2025 con risultati in crescita e attende numeri positivi anche per la seconda parte del 2026. In una nota stampa, il Gruppo fa sapere di aver chiuso il 2025 con ricavi pari a 62,6 milioni di euro, Ebitda di 12,7 milioni e un Ebitda margin del 20%.

Nel 2025 Aries Group ha registrato una crescita dei ricavi dell'11% rispetto all'anno precedente, superando gli 1,14 milioni di presenze nelle proprie strutture e raggiungendo un tasso medio di occupazione delle camere dell'85%. La performance è stata trainata dal consolidamento della domanda business e Mice, insieme a un modello di business sempre più diversificato che integra ricavi provenienti da camere, meeting e congressi, food & beverage, wellness e leisure.

Oggi Aries Group gestisce un quattro strutture tra Milano, Roma e Bologna, con 1.639 camere, 65 sale meeting e 9.400 mq di spazi dedicati agli eventi, con specializzazione quindi in gestione di hotel di grandi dimensioni e centri congressuali.

“Il 2025 conferma la solidità del modello sviluppato da Aries Group e la sua capacità di generare crescita in modo equilibrato e sostenibile. Oggi disponiamo di una piattaforma organizzativa e gestionale capace di valorizzare asset hospitality complessi, diversificare le fonti di ricavo e interpretare l’evoluzione del mercato. Le prospettive per il 2026 confermano la validità di questa strategia: continueremo a investire nell’innovazione dei nostri asset e in una crescita selettiva, con l’obiettivo di creare valore duraturo per partner, investitori, ospiti e territori di riferimento delle nostre strutture” ha commentato Stefano de Santis, Presidente di Aries Group.

La visione positiva sul 2026

Il primo semestre del 2026 ha segnato, inoltre, un'ulteriore evoluzione del modello di ospitalità del Gruppo attraverso nuovi investimenti e format dedicati a sport, cultura, intrattenimento e benessere.

Tra i principali progetti figurano il restyling tecnologico del Quark Hotel Milano con il concept Quark 2.0, che sta trasformando il centro congressi in un ecosistema Mice di nuova generazione attraverso spazi immersivi, ambienti modulari e tecnologie avanzate dedicate agli eventi; il lancio del Vivi Sporting Club presso il Living Place Hotel Bologna e la nuova programmazione culturale dell'Hotel Villa Pamphili di Roma, con iniziative dedicate a cinema, musica ed eventi aperti anche alle comunità locali.

Le stime per il 2026 indicano ricavi attesi pari a 66,2 milioni di euro, un Ebitda di 14,8 milioni e un Ebitda margin del 22%.