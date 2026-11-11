Arlotti, Italy Bike Hotels: “La nostra sfida è aiutare le strutture a specializzarsi e a innovarsi”

“La nostra sfida è continuare ad accompagnare le strutture in un percorso di specializzazione e innovazione capace di creare valore non solo per le strutture alberghiere, ma anche per lo staff e i territori dove sono dislocati”. Questa la rotta che Marco Arlotti, presidente Italy Bike Hotels, traccia per il network che riunisce attualmente 70 indirizzi ricettivi specializzati nell’ospitalità dedicata a chi viaggia in bicicletta.

Nato nel 2000, ​con l’obiettivo di mettere in rete strutture capaci di rispondere alle esigenze specifiche dei cicloturisti, Italy Bike Hotels opera su due fronti: da una parte promuove l’offerta italiana sui mercati nazionale e internazionali; dall’altra accompagna gli hotel affiliati nello sviluppo di competenze, servizi e strumenti commerciali dedicati a questo segmento.

Nel corso degli anni la rete ha costruito un modello basato sulla specializzazione dell’ospitalità, sulla promozione delle destinazioni, sulla commercializzazione e sulla formazione degli operatori, con il fine di contribuire allo sviluppo del cicloturismo e di ampliare le opportunità legate alla destagionalizzazione dei flussi turistici. “In oltre 25 anni Italy Bike Hotels ha contribuito a costruire una cultura dell’ospitalità sempre più specializzata per chi sceglie di scoprire l’Italia in bicicletta - rimarca Arlotti -. Oggi il cicloturismo rappresenta per gli hotel una concreta opportunità di sviluppo: incremento di fatturato, stagione turistica più lunga e nuove opportunità occupazionali, offrono ai nostri collaboratori maggiore continuità lavorativa e soddisfazione professionale”.

I servizi per chi viaggia in bici

Le strutture in portfolio mettono a disposizione servizi dedicati, tra i quali sono compresi: bike room, officina per riparazioni e manutenzione, area per lavaggio e gonfiaggio, noleggio bici, percorsi Gps, servizio guide, lavanderia tecnica, ristorazione specializzata, assistenza e recupero motorizzato. Ogni albergo dedica inoltre uno spazio specifico del proprio sito all’offerta bike, rendendo immediatamente accessibili informazioni su servizi, itinerari e opportunità per chi programma una vacanza in bicicletta.

Una formula che funziona. Il portale ha registrato nell’ultimo anno 366.449 visite da parte di appassionati di vacanze in bicicletta, di cui 174.734 provenienti dal posizionamento organico. La provenienza degli utenti evidenzia inoltre una componente internazionale: oltre all’Italia, tra i principali Paesi figurano Francia, Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito.

E anche i dati relativi alle richieste ricevute dal network nel 2026 evidenziano il peso dei mercati internazionali. Il 37% delle richieste è arrivato in lingua italiana, mentre il restante 63% è stato generato da utenti in lingua straniera: il 31% in inglese, il 17% in francese e il 15% in tedesco.

Anche le modalità di vivere la bicicletta sono diversificate. Il 46% delle richieste riguarda il ciclismo su strada, il 28% la mountain bike, il 14% il gravel e il 12% l’e-bike.

Focus sui motori di ricerca AI

E con l’avanzare delle ricerche attraverso l’AI, Italy Bike Hotels sta focalizzando i suoi impegni per accrescere la sua visibilità sui motori di ricerca basati sulla tecnologia. Il brand punta sulla propria specializzazione verticale nel segmento delle vacanze in bicicletta in Italia e sul patrimonio di contenuti sviluppato nel tempo su strutture, destinazioni, itinerari e discipline ciclistiche.

L’obiettivo è rendere l’offerta del network riconoscibile e accessibile anche nei nuovi ambienti digitali attraverso cui i viaggiatori scoprono destinazioni.