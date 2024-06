Arte e design a Venezia, il Ca’ Pisani a Planetaria Hotels

È il Ca’ Pisani Deco Design Hotel di Venezia la new entry del gruppo Planetaria Hotels, che ha deciso di arricchire il suo portafoglio con questo boutique hotel quattro stelle caratterizzato da un’atmosfera artistica unica, situato nel sestiere di Dorsoduro a pochi passi dalle Gallerie dell’Accademia a Venezia.

L’hotel, spiega ilsole24ore.com, è ospitato all’interno di un palazzo veneziano del tardo Trecento e i suoi interni sono stati rivisitati in chiave modernista e art déco, con suggestioni futuristiche che convivono con gli arredi storici originali degli anni Trenta e Quaranta e con una collezione di rari oggetti e vasi d’epoca. “Ca’ Pisani - commenta Sofia Gioia Vedani, amministratore delegato del gruppo Planetaria Hotels - è una dimora in cui arte e design si incontrano in modo naturale, un luogo accogliente che trasmette amore per il bello e cura dei dettagli: caratteristiche che l’hanno qualificata da subito come un perfetto complemento per la nostra idea di ospitalità in luoghi con un’anima e profondamente ancorati al loro territorio”.

Con la new entry le strutture del gruppo salgono a dodici.