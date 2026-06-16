Aruba consolida l’offerta premium con new entry d’alta gamma

Aruba investe sul fronte dell’ospitalità con nuove aperture, ampliamenti e importanti interventi di riqualificazione che rafforzano il posizionamento dell’isola nel segmento leisure e premium.

Tra le novità più rilevanti figurano l’apertura del St. Regis Aruba Resort e del JOIA Aruba by Iberostar, inaugurati a dicembre 2024, seguiti nel giugno 2025 dal Secrets Baby Beach Aruba. Ad aprile 2026 l’Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino ha ampliato la propria capacità ricettiva con la nuova torre The Westerly, mentre il Bucuti & Tara Beach Resort, struttura adults only riconosciuta a livello internazionale per l’impegno nella sostenibilità, continua il restyling di alcune suite e lancia TERRA by Jeremy Ford, primo ristorante stellato dell’isola.

Proseguono anche gli investimenti nel comparto alberghiero esistente. Il RIU Palace Aruba è interessato da una ristrutturazione completa che coinvolge l’intero resort, con riapertura prevista entro la fine dell’estate 2026. Novità anche per Divi & Tamarijn Aruba, che hanno introdotto nuove suite fronte oceano al Divi Aruba e pianificano l’apertura di una sezione adults only.