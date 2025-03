Atmosphere Core apre in India il Sadar Manzil Heritage

Atmosphere Core annuncia il suo ingresso in India con il lancio di Sadar Manzil Heritage by Atmosphere, a Bhopal, un esclusivo hotel di lusso per sole coppie. Nel panorama dell’ospitalità indiana, Atmosphere Core introduce la sua eleganza e la sua proposta di ospitalità a Bhopal, la città dei laghi, aggiungendo una nuova destinazione nel cuore del Madhya Pradesh.

Parlando del concept unico della struttura, Salil Panigrahi, direttore generale di Atmosphere Core, ha dichiarato: “La nostra lunga esperienza alle Maldive ci ha naturalmente ispirato a espandere la nostra presenza e a portare la filosofia Joy of Giving in India, dove si sta assistendo a una crescita costante del settore turistico. Essendo la prima proprietà storica del nostro portfolio, Sadar Manzil occupa un posto speciale nel mio cuore”.

La struttura vanta 22 camere e suite d’epoca accuratamente progettate, impreziosite da mobili antichi e rifinite con tonalità turchesi e crema. Ogni momento del soggiorno è stato pensato nei dettagli: si inizia con il saluto tradizionale all’aeroporto, un giro in auto con autista privato per poi essere accolti con petali di rosa prima di entrare nel palazzo dell’hotel.

Parlando del concept unico della struttura, Souvagya Mohapatra, direttore generale di Atmosphere Core per l’India, il Nepal, lo Sri Lanka e il Bhutan, ha sottolineato: “Sono particolarmente orgoglioso del nostro team composto esclusivamente da donne, la cui grazia e professionalità creeranno senza dubbio ricordi indimenticabili per i nostri ospiti”.

Akshat Jain, ceo di Rdb Bhopal Hospitality, ha aggiunto: “È il momento giusto per introdurre in India il pluripremiato marchio Atmosphere Hotels & Resorts. Integrando concetti innovativi di ospitalità delle Maldive con il patrimonio locale, offriamo un’esperienza unica e nuova al Sadar Manzil”.