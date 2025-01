Autentico Hotels, quattro indirizzi premiati con le Chiavi Michelin

Borgo Santandrea si trova sulla costiera amalfitana e si caratterizza per il design raffinato e la vista mozzafiato, mentre l’Hotel Mediterraneo si affaccia sul Golfo di Napoli a Sorrento. Castel Fragsburg è un castello di charme in Alto Adige e, infine, Lupaia, sulle colline di Torrita di Siena, è un boutique hotel entrato da poco nel portfolio di Autentico ed è la quinta struttura toscana del gruppo, celebrata anche al DUCO Travel Summit 2024, in occasione del quale è stata insignita del premio di ‘Most Charming Hotel in Italy’.