Saranno 93 mila le assunzioni stagionali necessarie al settore turistico in Italia nel prossimo trimestre, con una crescita record del 14,5% sul 2024. A dichiararlo è il Sole 24 Ore, che parla però di un banco di prova per il comparto, per la capacità di reclutare personale idoneo.

Dal receptionist al capo sala, dal cuoco al barman fino ad arrivare allo Spa manager. Sono decine infatti le professioni richieste, ma gli imprenditori dichiarano di faticare ancora a trovare figure idonee. La situazione sembra essere peggiorata dopo gli ottimi risultati del settore del 2024. Secondo Confcommercio, infatti, anche a seguito di questa crescita, nel 2025 la ristorazione e l’industria alberghiera dovranno fare i conti con una carenza di 258 mila lavoratori, un dato in aumento del 4% rispetto all’anno precedente.

Insomma, sempre più offerta e sempre meno candidati, e il calo demografico sembra essere tra le cause strutturali di tale deficit. L’Istat ha infatti confermato che tra il 1982 e il 2024 l’Italia ha perso 4,8 milioni di individui nella fascia di età compresa tra i 15 e i 39 anni. Per questo è sceso in campo anche il Ministero dell’Istruzione, che ha deciso di istituzionalizzare per il prossimo anno scolastico il modello 4+2, vale a dire quattro anni di scuola secondaria seguiti da due anni negli Its Academy.

Anche il Ministero del Turismo si è dotato di una direzione generale alla formazione e alle professioni turistiche, con l’obiettivo di garantire un costante impegno sulla formazione e sul lavoro nel turismo, nonché un coordinamento interministeriale con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università, del Lavoro e della Cultura. Il primo banco di prova sarà ora questa primavera.