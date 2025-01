Baia Holidays si allea a Sunêlia: 60 campeggi insieme

Nasce una nuova, importante partnership nel mondo del en plein air europeo. È stato infatti presentato l’accordo di partenariato che riguarda il gruppo Baia Holidays, della famiglia Vezzola, proprietaria di 12 camping in Italia, e Sunêlia il marchio francese che riunisce 48 camping indipendenti tra Francia e Spagna.

“Si tratta di una collaborazione che al momento non si è fissata veri obiettivi. Abbiamo iniziato a dialogare e abbiamo trovato valori in comune. Sappiamo che i primi risultati veri si vedranno solo nel 2027”, ha dichiarato Luca Neboli, direttore commerciale del gruppo italiano.

Da marzo quindi Sunêlia potrà vendere tutti i campeggi di Baia Holidays, di cui 5 nel nord Sardegna e uno in Croazia. A sua volta il gruppo italiano avrà accesso a 8 strutture d’oltralpe, tra costa azzurra, costa brava e la costa atlantica. L’obiettivo per Baia Holidays è crescere nel mercato francese, che ad oggi rappresenta un segmento minoritario. Nel 2024 infatti, il gruppo ha avuto un volume d’affari di 70 milioni di euro con 1,3 milioni di presenze di cui il 50% di lingua tedesca, il 30% di italiani e il 20% di altre provenienze. Lo stesso discorso vale per i francesi, che si affacciano sul mercato nostrano.