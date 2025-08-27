Banyan Group a quota 100 hotel, nuova apertura a Singapore

Il 2025 sarà ricordato come l’anno del centesimo hotel in portfolio per Banyan Group, che compie anche il debutto come urban resort a Singapore con l’apertura del Mandai Rainforest Resort. Il Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree è situato all'interno della Riserva Naturale di Mandai, la nuova destinazione integrata per la natura e la fauna selvatica di Singapore.

Il resort con 338 camere e 24 suite elevate sugli alberi si integra perfettamente con il suo ambiente naturale. Offrirà camere immerse nel verde lussureggiante o con vista sul serbatoio di Upper Seletar. I vari strati della foresta pluviale - dal suolo della foresta alla copertura degli alberi - sono riflessi nel design delle camere, celebrando la ricca biodiversità della natura.

“La prima metà del 2025 riflette non solo la crescita della nostra presenza, ma anche la nostra convinzione che l'ospitalità debba offrire più di un semplice luogo in cui soggiornare - dice Eddy See, presidente e ceo del Banyan Group -. Man mano che cresciamo, continuiamo a impegnarci a utilizzare i viaggi come una forza per il cambiamento positivo e a dare maggiore significato, non solo ad espandere la nostra presenza”.