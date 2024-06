Banyan Group, Cassia Sokcho debutta in Corea del Sud

Cassia Sokcho debutta in Corea del Sud. Il brand parte del portfolio di Banyan Group apre un resort di 674 camere con vista sull’East Sea.

Le sistemazioni includono suite e penthouse dotate di cucina, balcone privato e vasca da bagno. Il design vuole creare un’esperienza immersiva per tutti gli ospiti, fornendo loro non soltanto degli spazi dove vivere appieno lo spirito di chi si sente parte di una community ma anche una serie di location per eventi e conferenze.

La sala da ballo ha una capienza di 400 persone ed è ideale per le convention. A questa si sommano poi altre quattro sale per meeting più piccoli ed eventi corporate.

Presente infine, si legge su traveldailymedia.com, un’ampia area benessere con la 8LEMENTS Spa e l’Activia Fitness Center. Completa l’offerta una ricca proposta di ristorazione.