Barbados, cresce l’hospitality d’alta gamma

Sono numerose le aperture upper level in programma a Barbados tra il clou della stagione invernale 2025/2026 e la fine dell’anno venturo. Sulla costa Sud dell’isola, ad esempio, Hotel Indigo Bridgetown Barbados (IHG), in apertura il 1° gennaio 2026, disporrà di 132 camere, una piscina all’aperto e un ristorante caraibico affacciati sul lungomare di Hastings, nella contea di Christ Church.

Il lussuoso Blue Monkey Hotel and Beach Club da sole 28 suite da una o due camere, alcune con piscina privata, parte del circuito Leading Hotels of the World, è invece a Paynes Bay, lungo la costa occidentale. Sempre a Ovest, Royalton Vessence Barbados, Autograph Collection propone il lusso di 220 suite, 9 ristoranti, 5 bar all inclusive per soli adulti, mentre Pendry Barbados, nella contea di St. Peter, dispone di 74 camere vista oceano, servizio maggiordomo, suite presidenziali e attici di lusso sono la sua anima.