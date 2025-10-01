Barceló con KanAm per l’espansione in Europa: anche l’Italia nel mirino

Barceló verso la conquista dell’Europa. Il player spagnolo ha siglato un accordo con i tedeschi di KanAm per espandersi nel Vecchio Continente.

Come riporta preferente.com l’obiettivo dei due player è quello di investire in asset alberghieri prevalentemente nell’Europa settentrionale e occidentale.

L’accordo prevede l’acquisizione e lo sviluppo di hotel a 4 e 5 stelle in città principali e secondarie, sia sul fronte urbano che sul leisure. In particolare, Barceló assumerà la gestione degli immobili con contratti di locazione a lungo termine.

I mercati prioritari secondo i progetti delle due società sono in primo luogo Germania, Austria e Svizzera. Ma nel mirino ci sarebbero anche altri paesi come Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Paesi nordici e Italia.