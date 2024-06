Barceló Hotel Group alla conquista di Capo Verde, apre il primo resort vista Oceano

Si tratta di un primo passo di un’espansione che vedrà il marchio investire nella destinazione oltre 80 milioni di euro per acquisizioni, riposizionamenti e sviluppo di nuovi hotel.

I prossimi progetti

In pipeline sulla destinazione per la catena alberghiera, un secondo hotel a Boa Vista - precedentemente noto come Marine Club Beach Resort Hotel - di categoria 5 stelle, con 160 camere, che opererà con il marchio Barceló Hotels & Resorts.

Inoltre, in programma la costruzione di un nuovo progetto alberghiero a Isla de Sal, in particolare nella zona di Pontao, nel comune di Santa Maria: un resort per soli adulti 5 stelle con 260 camere.

“Capo Verde - spiega Pilar Parejo, direttore regionale di Barceló Hotel Group a Capo Verde e Madeira - è un Paese strategico per l’espansione dell’azienda, grazie al suo grande potenziale turistico. Nei prossimi anni prevediamo di investire più di 80 milioni di euro nell’acquisizione e nel riposizionamento di diversi hotel, oltre che nella costruzione di nuovi progetti, collaborando allo sviluppo economico e sociale dell’arcipelago”.