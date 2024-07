Barceló Hotel Group apre in Cappadocia, quarto hotel in Turchia

Barceló Hotel Group fa poker in Turchia e, dopo Istanbul e Ankara, approda ora in Cappadocia, dove ha appena inaugurato un 5 stelle nel villaggio di Ortahisar. L’albergo dispone di 170 camere tra cui 19 soggiorni di lusso in altrettante stanze ricavate nella roccia, seguendo la caratteristica del territorio.

“La ricchezza degli elementi e dei materiali si ritrova anche nelle aree comuni, compreso l'imponente centro benessere con Spa – si legge in una nota del gruppo -. L'imponente ambiente per il relax offre un design suggestivo con una zona d'acqua riscaldata, sorvegliata da una vetrata che funge da lucernario e una piscina esterna. L'hotel dispone, inoltre, di un centro congressi per eventi privati e aziendali”.

Dopo questa apertura Barceló Hotel Group ha in programma di avviare altri progetti nel Paese e sono in fase di studio aperture in destinazioni quali Izmir, Bursa e Konya, oltre a mete turistiche come Antalya, Alanya e Bodrum.