Barceló Hotel Group cresce in Messico con due nuovi urban hotel

Barceló Hotel Group rafforza la propria presenza in Messico. Il Gruppo ha acquisito dal player messicano Camino Real due nuovi hotel a Monterrey e Città del Messico.

Nell’operazione Barceló Hotel Group ha investito oltre 85 milioni di dollari. “Siamo molto soddisfatti di questa operazione che rafforza la nostra posizione nel segmento dell’hotellerie urbana in Messico con due ottimi asset - ha commentato in una nota il Gruppo -. Con queste nuove strutture, Barceló Hotel Group conterà su quattro hotel urbani situati a Guadalajara, Monterrey e due a Città del Messico (Reforma e Santa Fe). Inoltre, abbiamo già 18 hotel per vacanze a Cancún, Cozumel, Playacar, Riviera Maya, Huatulco, Ixtapa, Manzanillo, Puerto Vallarta e Nuevo Vallarta. Ora ci manca solo trovare una buona opportunità a Los Cabos”.

Attraverso l’ingresso in portolio delle due new entry, cresce il presidio del Gruppo nel segmento urbano in Messico. Salgono così a quattro gli hotel distribuiti tra Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. I nuovi asset opereranno con i marchi Barceló Monterrey Valle e Barceló México Santa Fe, con una capacità rispettiva di 254 e 300 camere.