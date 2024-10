Barcelò Hotel lancia Barceló Experiences, piattaforma di esperienze firmate

Nasce Barcelò Experience, una piattaforma innovativa dedicata al turismo esperienziale, con esperienze al 100% locali e autentiche, firmata da Barceló Hotel Group.

Questa piattaforma rappresenta un modello pionieristico e Barceló Hotel Group è la prima azienda a sviluppare una soluzione tecnologica che consenta la digitalizzazione e la commercializzazione di attività personalizzate.

Barceló Experiences ha un duplice obiettivo: da un lato, mettere in contatto gli ospiti con le destinazioni in modo autentico, attraverso un ampio catalogo; dall'altro, partecipare allo sviluppo economico e socioculturale delle destinazioni, attuando un modello economico equo e promuovendo l'accesso ai fornitori locali. Oltre a contribuire alla professionalizzazione e alla digitalizzazione delle piccole imprese, la piattaforma di esperienze di Barceló Hotel Group è un'opportunità per valorizzare il patrimonio naturale e culturale dei dintorni, generando valore aggiunto per l'hotel e per la destinazione e celebrando la diversità attraverso l'esperienza di viaggio. Inoltre, Barceló Experiences trasforma gli stessi hotel in un canale di vendita di attività per offrire un servizio su misura agli ospiti.

Attualmente, la piattaforma conta più di 200 imprenditori e piccole aziende che offrono 1.800 esperienze diverse.