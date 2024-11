Barceló raddoppia in Germania con l’Occidental Dresden Newa

Il gruppo alberghiero Barceló annuncia l’apertura dell’Occidental Dresden Newa, un nuovo hotel a Dresda, nel cuore della Sassonia. Il quattro stelle con 319 camere si trova vicino alla stazione e alla Prager Strasse, la via dello shopping, e sarà sottoposto a un completo restyling.

L’hotel, acquisito tramite contratto di locazione con Iremis, è il secondo del gruppo in Germania, dove Barceló è già presente con il Barceló Hamburg. L'investimento fa parte di un piano di espansione europeo per cui il gruppo ha destinato quasi 400 milioni di euro nel 2024. José Ramón Alvarez-Cervela Rodríguez, direttore Europa, ha sottolineato “l'importanza dell'Europa centrale per la crescita di Barceló, con un portafoglio che ora comprende 12 hotel in quest’area”.