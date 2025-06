B&B Hotels cresce nel Lazio, la new entry di Latina

Una new entry che fa salire a 10 gli hotel nel Lazio e a 82 quelli italiani. B&B Hotels ha inaugurato il B&B Hotel Latina, 75 camere nel cuore dell’Agro Pontino, in una posizione strategica tra Roma e Napoli, vicino ai principali centri industriali e commerciali della zona. Una struttura ideale per chi viaggia per lavoro ma anche per il segmento leisure, grazie alla prossimità a parchi tematici, aree naturali, siti archeologici e borghi. Fondata negli anni ’30, Latina conserva numerose testimonianze dell’architettura razionalista, ma offre anche paesaggi mozzafiato grazie alla vicinanza al Parco Nazionale del Circeo, alle spiagge del litorale laziale e a borghi come Sermoneta e Ninfa, con il suo famoso giardino botanico.

“Un traguardo - dichiara Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria - che testimonia la solidità del nostro modello e la fiducia che il mercato ci riconosce”. Le camere sono arredate in stile contemporaneo e la struttura serve la colazione a buffet ‘Better than a brunch’, preparata con prodotti freschi e selezionati.