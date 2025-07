B&B Hotels Italia, partnership con Unicorn Mobility

Una partnership strategica nell’ottica della sostenibilità è quella siglata fra B&B Hotels Italia e Unicorn Mobility, startup che promuove la mobilità sostenibile in collaborazione con Pirelli.

La collaborazione con Unicorn Mobility permetterà ai turisti che soggiorneranno a Santa Margherita Ligure, Diano Marina, Savona, Chioggia, Cortina e Bolzano di usufruire di una soluzione di trasporto innovativa, comoda e sostenibile.

“Unicorn Mobility si sta consolidando come punto di riferimento nel settore hospitality – dice Gianluca Iorio, co-Fìfounder di Unicorn Mobility -. Siamo orgogliosi della fiducia accordataci dal gruppo B&B Hotels, che con le sue strutture rappresenta una scelta ideale per chi desidera scoprire le bellezze del nostro Paese. Crediamo fortemente che offrire ebike di qualità in località strategiche sia un’opportunità concreta per incentivare il cicloturismo e promuovere un turismo più consapevole e sostenibile. La sinergia con B&B Hotels riflette l’impegno condiviso nel migliorare il benessere dei viaggiatori e ridurre l’impatto ambientale delle strutture ricettive italiane.”

Il servizio consente il noleggio di ebike premium a pedalata assistita, a marchio Pirelli | Unicorn Mobility, dotate di casco, GPS e sistema di allarme integrati, messe a disposizione degli ospiti. Tramite l’app proprietaria sviluppata da Unicorn Mobility, i veicoli saranno facilmente localizzabili e gestibili, offrendo un’esperienza personalizzata e intuitiva.

“Siamo entusiasti di lanciare questo progetto con Unicorn - ha dichiarato Liliana Comitini, ceo di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria -. Offrire biciclette elettriche ai nostri ospiti non è solo un modo per migliorare la loro esperienza di viaggio, ma anche un impegno concreto verso la riduzione dell'impatto ambientale. Crediamo fermamente che il turismo debba andare di pari passo con la sostenibilità, e questa partnership ne è una chiara dimostrazione.”