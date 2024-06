B&B Hotels rafforza l’impegno green con B&Bees, l’oasi di biodiversità nel cuore di Milano

Un’oasi di biodiversità nel cuore di Milano. B&B Hotels aggiunge una nuova tappa nel suo percorso di sostenibilità con B&Bees, un’area sulla terrazza del B&B Hotel Milano Cenisio Garibaldi per favorire il ripristino degli ecosistemi locali a favore di api selvatiche, farfalle, coccinelle e altri insetti impollinatori.

B&B Hotels ha deciso di collaborare con Beeing - start up specializzata nell’apicoltura urbana - per creare spazi cittadini sicuri, dove gli insetti possano trovare cibo e riparo, installando i Bee Hotels, piccole dimore di materiali naturali in cui questi impollinatori possono trovare riparo nei contesti urbani.

La responsabilità ambientale e sociale

“Da sempre - spiega Liliana Comitini, presidente e a.d. di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria - la responsabilità sociale e ambientale è parte della nostra mission aziendale e oggi possiamo rendere ancora più concreto il nostro impegno per la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità terrestre, proponendo a tutti gli ospiti della nostra struttura a Milano una meravigliosa terrazza fiorita”.

Gli ospiti avranno dunque la possibilità di immergersi in un’oasi verde protetta, circondati da una varietà di piante, come lavanda, fiori selvatici e gelsomino, ricchi di nettare e perciò amici di api, farfalle, falene e coleotteri. La terrazza diventa così rifugio e fonte di nutrimento per tutti gli impollinatori.

“Abbiamo riqualificato lo spazio in modo sostenibile ed etico supportando l’ecosistema in cui viviamo” conclude Comitini.

B&B Hotels ha ottenuto anche per il 2023 la certificazione Socotec, la prima certificazione, adattata alle sfide del settore dell’ospitalità, in materia di sostenibilità che comprende il riconoscimento del Global Sustainable Tourism Council’s (Gstc) e l’integrazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite.