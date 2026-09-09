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Beachcomber, il Trou aux Biches riaprirà il 15 ottobre

Beachcomber, il Trou aux Biches riaprirà il 15 ottobre
Trou aux Biches, Beachfront Suite with pool

Le grandi novità dell’anno di Beachcomber Resorts & Hotels interessano Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa, che il 15 ottobre riapre e svela il rinnovamento totale a firma dell’architetto mauriziano Jean-François Adam, e le nuove esperienze signature per i 25 anni del Dinarobin Beachcomber.

Ammonta a circa 30 milioni di euro l’investimento per il Trou aux Biches, sul piedistallo delle vacanze tropicali degli italiani da 55 anni a questa parte: “l’Italia è il quarto mercato dopo Francia, Uk e Germania” commenta Kerwyn Rayeroux, nuovo general manager della struttura.

Nella completa ristrutturazione delle 306 suite, distinte in Beachfront Suite e Beachfront Senior Suite con piscina privata e Tropical e Junior Suite e Family Suite vista giardino, “la luce naturale e gli arredi leggeri dalle texture tropicali sono elementi autentici centrali che conferiscono ariosità, atmosfera e raffinatezza”.

  • Trou aux Biches, la parte outdoor del ristorante Oasis
    Trou aux Biches, la parte outdoor del ristorante Oasis

Completano l’offerta camere 27 ville non coinvolte dal restyling, che ha invece interessato il ristorante Oasis, ora ampliato a 450 coperti di cui 100 outdoor grazie alla riorganizzazione delle aree buffet e delle isole food tematiche, cui si aggiungono una nuova cellar, una terrazza esterna coperta e il bar. Rinfrescati anche i due ristoranti Caravelle e Corallo, reinventato a guisa di trattoria italiana, e il nuovo look vintage-chic della boutique con angolo di degustazione di tè e caffè.

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