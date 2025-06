“Per noi ogni vacanza deve essere un’esperienza nuova, emozionante, mai scontata”. Così Sheila Filippi, managing director di Beachcomber Resorts & Hotels per l’Italia, racconta l’evoluzione delle strutture del gruppo. “Abbiamo un piano costante di rinnovamento delle strutture: nel 2025 è la volta dello Shandrani, che riaprirà a fine ottobre completamente trasformato”.

Dopo il restyling del Victoria, il gruppo conferma la sua capacità di evolversi e si consolida anche una nuova visione dell’ospitalità. “Accanto alla nostra anima family, abbiamo intercettato il desiderio di silenzio e tranquillità. Così è nata la ‘Zona For2’, al Victoria e presto anche allo Shandrani: aree adults only con spazi e ristoranti riservati, pensate per chi viaggia in coppia e cerca relax”.

Il 2025 è anche l’anno di un anniversario importante. “Celebriamo i 40 anni del Royal Palm; fu una vera scommessa sul lusso a Mauritius e oggi resta un punto di riferimento da festeggiare con eventi esclusivi”.

Lo sguardo è sempre rivolto al futuro: “Nel 2027 apriremo il nostro nono resort, sulla costa Ovest: un progetto che abbiamo atteso a lungo e che finalmente prende forma” dice ancora Filippi.

Non solo hospitality: “Beachcomber è attento alla sostenibilità con un'ampia serie di progetti, alle persone, al servizio, al benessere dello staff, perché l’accoglienza vera nasce da lì”.