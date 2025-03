Un investimento di quasi 1 miliardo di dollari per un piano il cui obiettivo è raddoppiare la propria presenza nell’area caraibica nei prossimi cinque anni. Beaches Resorts, il brand di Sandals Resorts International specializzato nel settore resort per famiglie all-inclusive, annuncia il suo piano di espansione più ambizioso dalle parole di Adam Stewart, Executive Chairman di Sandals Resorts International, che in un evento a New York ha anticipato le mosse del marchio.

Nella stessa occasione Steward ha annunciato le prossime aperture del brand in nuove destinazioni caraibiche, tra cui il nuovo Beaches a Barbados, i piani per un Beaches a Exuma, Bahamas, e il Beaches Runaway Bay in Giamaica, oltre al nuovo Treasure Beach Village in arrivo al Beaches di Turks e Caicos.

La novità di Barbados

Unendosi alle proprietà gemelle Sandals Barbados e Sandals Royal Barbados, Beaches Barbados sarà il primo resort del brand dedicato alle famiglie ad aprire sull’isola. Con l’inizio dei lavori previsto entro la fine del 2025, la nuova struttura disporrà di 600 camere, dalle suite king con due camere da letto alle suite di oltre 278 mq con quattro camere da letto, dotate di balcone privato e vista sull’oceano.

Situato su una superficie di circa 202 ettari nelle Out Islands, Beaches Exuma sarà invece il primo Beaches alle Bahamas. Il brand sta collaborando con il governo delle Bahamas per finalizzare un accordo per la conversione del resort da Sandals Emerald Bay. La trasformazione in Beaches Exuma riconfigurerà le 249 camere della proprietà in un mix di sistemazioni, tra cui suite villa con più camere da letto. Il nuovo resort conterà 12 ristoranti, un Kids Camp, un esclusivo parco acquatico, una Red Lane Spa con servizi completi e non mancherà la partnership con Sesame Street®.

In Giamaica, infine, Beaches Runaway Bay sarà situato a metà strada tra Ocho Rios e Montego Bay, lungo la famosa costa settentrionale della Giamaica. Disporrà di circa 400 suite e ville da una a quattro camere da letto, progettate pensando alle famiglie numerose. Gli ospiti potranno beneficiare anche di aree benessere dedicate e di nuove attività come skateboard, piste ciclabili, una casa sull’albero e l’accesso al Runaway Bay Golf Club e al suo campo da golf da campionato par 72 a 18 buche, oltre che godere di una ristorazione biologica, che proporrà pietanze a km0, con prodotti che arrivano direttamente dalla vicina fattoria.