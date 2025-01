Beachomber, anche il padel fra gli sport da praticare in vacanza

Beachcomber Resorts & Hotels aggiunge il padel alla gamma di attività sportive di terra e di mare proposte in tutti i suoi resort. Sono sei gli hotel in cui sarà possibile giocare quello che è stato definito uno dei fenomeni sportivi più popolari dell’ultimo decennio.

I primi campi da padel saranno già disponibili entro il mese di gennaio 2025 al Royal Palm, allo Shandrani, al Victoria e al Canonnier.

Nel mese di febbraio sarà la volta del Trou aux Biches e a marzo sempre di quest’anno del Paradis.

Vela, windsurf, sci d’acqua, snorkeling, diving, canoa, stand-up paddle, tennis, calcio, beach volley, golf, pilates, yoga... Il padel conferma e asseconda la vocazione sportiva del gruppo che ha portato negli anni a un costante upgrading in linea con le ultime tendenze, fedele al motto ‘Be active, Be Beachcomber’.