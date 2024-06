Belmond sceglie la tecnologia di Adyen per i pagamenti in hotel

Velocizzare le procedure di arrivo, partenza e saldo del conto aumenta la riuscita di una proposta di viaggio luxury. In questa chiave, il gruppo Belmond ha investito in soluzioni digitali innovative. All’arrivo, si firma il check-in su un tablet. Dopo, basta un terminale wireless per concludere il pagamento da qualsiasi punto della struttura. Oppure, prima di partire, si può inviare un messaggio dalla camera alla reception, in modo che il personale autorizzi l’addebito sulla carta di credito.

“Prima passavamo molto tempo dietro a computer, scartoffie ed e-mail. Ma nell’ospitalità di lusso bisogna avere tempo per gli ospiti” testimonia Santi Roggio, Head Concierge, Grand Hotel Timeo (Taormina) di Belmond.

Adyen è il partner tecnologico prescelto. “Negli ultimi 12 mesi il tasso di transazioni andate a buon fine, nelle nostre proprietà che utilizzano Adyen, è stato superiore al 90%” ha spiegato Bryan Hammer, vicepresidente IT di Belmond. La multinazionale tech, che ha 27 uffici nel mondo ed è operativa in oltre 100 Paesi, non ha agito solo sul versante dell’accettazione, ma ha offerto anche strumenti per migliorare la sicurezza sui pagamenti (tramite tokenizzazione dei dati dei clienti) ed è ormai integrata nell’80% del portafoglio prodotti di Belmond, come pacchetti, esperienze, prenotazione di trasporti.