BeSafe Group e Simple Booking, servizi sempre più integrati per aiutare gli albergatori

Si consolida l’integrazione tra le piattaforme di BeSafe Group e Simple Booking. Le due realtà hanno esteso la loro partnership nell’ottica di ottimizzare ogni fase della prenotazione e della gestione assicurativa, a supporto dei viaggiatori e degli albergatori.

Attraverso il modello integrato, infatti, gli hotel possono aumentare le vendite dirette, assicurarsi l’incasso e migliorare il proprio cash flow; i viaggiatori, in caso di recesso possono usufruire di un processo di rimborso semplice e rapido, garantito entro 7 giorni.

“Simple Booking è stata una delle prime realtà a credere nel valore di BeSafe Rate e a voler evolvere concretamente l’offerta degli hotel per rispondere ai nuovi bisogni dei viaggiatori - commenta Alessandro Bartolucci, ceo e co-fondatore di BeSafe Group - Questa partnership è la naturale prosecuzione di un percorso di innovazione condiviso: insieme vogliamo rendere l’esperienza di prenotazione sempre più sicura, fluida e vantaggiosa per tutte le parti coinvolte”.

Gli strumenti

Attraverso la tecnologia di BeSafe Group e di Simple Booking le strutture alberghiere possono aumentare volumi e ricavi, semplificano la propria operatività e incassando la soddisfazione della clientela, con conseguente fidelizzazione.

I processi si basano su semplici passaggi. Un motore di ricerca e prenotazione intuitivo e semplificato favorisce la user experience del potenziale cliente, che con facilità converte la consultazione in prenotazione. Una volta effettuata, la prenotazione con la tariffa assicurata, garantisce i ricavi, semplifica le attività di back office per l’hotel, snellisce il lavoro operativo degli addetti e consente loro di dedicarsi maggiormente ai bisogni del cliente, in modo personalizzato. La prenotazione registrata e incassata incide direttamente sul revenue, impattando sull’ottimizzazione dei ricavi. Inoltre, Simple Booking assicura la tutela dei dati sensibili.

“Siamo certi che la partnership con BeSafe Group porterà concreti benefici agli albergatori nostri clienti sia nazionali che internazionali visto che il loro servizio rinforza la nostra missione per aumentare la distribuzione online diretta e i benefici da essa derivanti - conclude Sergio Farinelli, ceo di Simple Booking e cto di Zucchetti Hospitality -. L’accordo è frutto di una collaborazione fattiva già in essere da molto tempo e basata su un vero trust reciproco.”