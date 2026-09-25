Blastness annuncia la collaborazione con DirectBooker, soluzione AI-native specializzata nella distribuzione dell’offerta alberghiera attraverso le piattaforme di intelligenza artificiale ChatGPT e Claude.

L’accordo apre così agli hotel un nuovo canale di distribuzione, senza costi fissi né di attivazione e con commissioni sulle prenotazioni generate inferiori a 1/3 di quelle mediamente applicate dalle Ota.

Con DirectBooker, disponibilità, tariffe e offerte delle strutture sono visualizzate in tempo reale all’interno delle piattaforme AI, dove il potenziale cliente può completare direttamente la prenotazione. Viene così colmato uno dei passaggi finora mancanti nella pianificazione dei viaggi: la possibilità di collegare la ricerca conversazionale a un’offerta effettivamente prenotabile e indirizzare l’utente verso il canale diretto dell’hotel fin dalle prime fasi del percorso di acquisto.

Il servizio, già attivabile gratuitamente per i clienti Blastness, interviene in una fase di trasformazione del percorso di acquisto, che vede le piattaforme AI sempre più utilizzate per individuare destinazioni, confrontare alternative e organizzare soggiorni.

L’AI ridefinisce la fase ispirazionale

“L’intelligenza artificiale non sta cambiando soltanto il modo in cui le persone cercano informazioni, ma anche il percorso attraverso il quale maturano le proprie decisioni di viaggio”, ha dichiarato Andrea Delfini, founder & ceo di Blastness. “Portare disponibilità e tariffe aggiornate negli assistenti AI attraverso DirectBooker significa creare un collegamento concreto tra la conversazione e il canale diretto dell’hotel, rafforzando la capacità delle strutture di intercettare autonomamente la domanda”.

“Siamo entusiasti di avviare questa importante partnership con Blastness, per offrire ai suoi clienti i vantaggi di cui le Ota hanno beneficiato sui motori di ricerca tradizionali negli ultimi vent’anni”, gli ha fatto eco Sanjay Vakil, cofounder e ceo di DirectBooker. “Quando i viaggiatori pianificano un viaggio attraverso l’intelligenza artificiale, DirectBooker assicura che le tariffe dirette degli hotel siano visibili fin dalle prime fasi della ricerca, presidiate storicamente solo dalle Ota, indirizzando gli utenti verso il sito ufficiale dell’hotel anziché verso quello di un intermediario”.