Blastness porta il noleggio Primerent sui siti degli hotel

Al via una partnership fra Blastness e Primerent, grazie alla quale l’azienda che si occupa di tecnologie e servizi per le prenotazioni alberghiere sarà il partner esclusivo di Primerent per l’integrazione e la distribuzione del servizio di noleggio auto di lusso nel settore alberghiero, portando la mobilità premium direttamente all’interno dell’esperienza di prenotazione degli hotel clienti.

Grazie all’integrazione sviluppata sulle piattaforme Blastness, gli hotel di alta fascia potranno offrire ai propri ospiti un servizio di car rental luxury integrato nel percorso di prenotazione sul sito ufficiale della struttura, definendo un'esperienza digitale sempre più completa, personalizzata e orientata all’esperienza. In un mercato in cui le grandi piattaforme online hanno costruito il proprio vantaggio sull’integrazione dei servizi, questa partnership dona valore strategico al canale diretto degli hotel.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di evoluzione del direct booking promosso da Blastness, che da oltre vent’anni supporta gli hotel nel rafforzamento del canale diretto attraverso tecnologie avanzate e servizi ad alto valore aggiunto. L’obiettivo è ampliare il ruolo del sito ufficiale dell’hotel: non più soltanto punto di accesso alla prenotazione della camera, ma spazio in cui costruire un’esperienza di soggiorno sempre più integrata e coerente con le aspettative dell’ospite.

“Oggi gli hotel hanno bisogno di strumenti in grado non solo di aumentare la conversione, ma anche di arricchire l’esperienza di acquisto e generare nuovo valore lungo tutto il customer journey. Integrare servizi premium all’interno della prenotazione diretta significa offrire agli ospiti un’esperienza più personalizzata, rafforzando al tempo stesso competitività e redditività delle strutture” dichiara Andrea Delfini, founder e ceo di Blastness.

“All’interno dell’hospitality, ogni interazione conta. Portare la mobilità dentro l’esperienza dell’hotel significa eliminare frizioni e creare nuovo valore, sia per l’ospite sia per la struttura. Grazie alla collaborazione con Blastness possiamo offrire alle strutture ricettive uno strumento concreto per valorizzare la relazione con l’ospite, integrando la mobilità premium in una fase strategica della customer journey in modo semplice, immediato e coerente con gli standard dell’hotel. È una soluzione che contribuisce a rafforzare il canale diretto della struttura e a presidiare con maggiore continuità l’esperienza complessiva dell’ospite” commenta Nicola Contaldi, general manager di Primerent.

Il servizio, interamente gestito da Primerent e integrato nelle piattaforme Blastness, sarà facilmente attivabile dalle strutture senza costi di implementazione né impatti operativi. L’utente, una volta definito il soggiorno, potrà scegliere tipologia di veicolo, modello e dettagli di consegna e ritiro per un servizio door-to-door. Oltre all’integrazione nel percorso di prenotazione online, il servizio sarà disponibile anche direttamente in hotel: gli ospiti potranno richiedere il noleggio premium durante il soggiorno, accedendo all’offerta Primerent anche una volta arrivati in struttura.