Blastness ha annunciato l’apertura di una sede negli Emirati Arabi, la prima in Medio Oriente.

“L’operazione prevede la costituzione di una società dedicata, l’apertura di un ufficio locale e la formazione di un team specializzato già operativo sul territorio”, spiega una nota dell’azienda.

“Con la nostra presenza diretta negli Emirati Arabi Uniti portiamo nella regione un approccio maturato in oltre vent’anni di esperienza in Italia, il Paese con la più alta concentrazione di strutture ricettive indipendenti al mondo - commenta Andrea Delfini, founder & ceo di Blastness -. È proprio questa varietà di realtà ed esigenze ad averci portato a sviluppare un’offerta completa e integrata, capace di rispondere alle specificità di ogni hotel: dai sistemi di prenotazione e distribuzione al revenue management, dalla business intelligence al digital marketing”.

Blastness fa il suo ingresso nell’area per rispondere alla crescente domanda degli hotel di modelli gestionali e commerciali sempre più evoluti.

Allo stesso tempo, grazie alla nuova sede di Dubai, Blastness apre un canale strategico verso altri mercati asiatici come Medio Oriente, Nord Africa, India e parte dell’Asia la propria offerta.