Blastness: un nuovo chatbot a TTG Travel Experience

“Nell’estate abbiamo avuto, su mille alberghi monitorati, lo stesso risultato in vendita diretta rispetto alle vendite sulle principali Ota. Il booking digitale e un lavoro attento su Google permettono agli hotel di cogliere opportunità che sembravano precluse”.

Michelangelo Murano, head of sales di Blastness, racconta così la mutazione del mercato alberghiero, che anche grazie a strumenti come quelli messi in campo dal player tecnologico, riesce a superare i confini e a proporsi al cliente con maggiore facilità.

“Abbiamo creato un software, il Bid management system, che elabora la strategia di investimento più adatta sulle campagna di promozione, monitorando i dati mondiali. E lo fa minuto per minuto, aprendo finestre di opportunità inaspettate” continua Murano. A TTG Travel Experience Blastness, che è stato anche sponsor del Luxury Event by TTG, presenta un nuovo chatbot per gli hotel, dedicato al conversational selling.

“Questa è solo una delle possibilità che fornisce l’intelligenza artificiale generativa – dice Murano -: stiamo studiando nuove applicazioni che promettono ottimi risultati”.