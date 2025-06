Blu Hotels spinge il piede sull’acceleratore per crescere. Il Gruppo alberghiero italiano, che attualmente conta 30 indirizzi - di cui 10 di proprietà - e che ha chiuso il 2024 con 90 milioni di ricavi (in crescita del 7,7% sull’anno precedente), alza gli obiettivi, puntando a tagliare il traguardo dei 100 milioni di fatturato entro il 2026.

Un obiettivo che intende perseguire scommettendo su “un’offerta a 4 stelle e 4 stelle superior”, ha spiegato Nicola Risatti, presidente e a.d. del Gruppo a Il Sole 24 Ore.

I piani per i prossimi mesi

“Nell’arco dei prossimi 24 mesi inseriremo in catalogo 4/5 hotel, mentre usciranno alcuni hotel i cui contratto e in fase di scadenza o che hanno ormai un ruolo marginale”, ha anticipato al quotidiano.

Nel mirino diverse piazze della Penisola, che possano offrire stagioni più lunghe. “Stiamo puntando su location lungo le rive del lago di Garda, la Sardegna e il Salento dove, per esempio, abbiamo appena firmato per la gestione di un grande albergo attualmente in fase di costruzione a Sant Isidoro - ha precisato Risatti -. L’hotel si chiamerà Borgo Salentino e l immobile e di un investitore partner del Gruppo”.