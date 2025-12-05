Blu Hotels cresce nel segmento benessere con una new entry sul Garda

Blu Hotels consolida la sua presenza sul lago di Garda prendendo in gestione l’Hotel Ocelle Thermae & Spa di Sirmione, un 4 stelle superior che si affaccia direttamente sul lago, con un contratto d’affitto di ramo d’azienda decennale. Un’acquisizione che, come sottolinea il presidente del gruppo alberghiero Nicola Risatti, “arricchisce la nostra proposta nel segmento benessere, in linea con la nostra strategia di crescita selettiva orientata all’offerta di esperienze di benessere ed esclusività sempre più ricercate da un pubblico italiano e internazionale”.

L’Hotel Ocelle è un boutique hotel adults only con 46 camere tra suite, junior suite, deluxe e classic, e si distingue per un’area wellness di oltre 700 mq, che include piscine interne ed esterne - di cui una alimentata da acqua termale sulfurea salsobromoiodica della Fonte Boiola di Sirmione -, bio-sauna, sauna finlandese, bagno turco, grotta di sale dell’Himalaya, idromassaggi con cromoterapia, docce emozionali e zone relax. Fulcro del resort, la spa propone percorsi personalizzati in base alle esigenze dell’ospite. A disposizione degli ospiti anche una spiaggia privata affacciata sul lago.