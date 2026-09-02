Blu Hotels cresce nel segmento famiglie con il Family Home Alpenhof

Blu Hotels rafforza il suo progetto di crescita aggiungendo al proprio portfolio il Family Home Alpenhof, una struttura dedicata alle famiglie e situata nel cuore della Val Pusteria, immersa nel panorama dolomitico.

L’operazione è stata finalizzata in due fasi: la prima, conclusa nel mese di maggio, ha riguardato l’acquisizione del 100% delle quote della società Alpenhof Srl; la seconda ha invece visto l’acquisto dell’immobile alberghiero. L’investimento complessivo ammonta a circa 16 milioni di euro ed è stato coordinato da Mattia Risatti, figlio del presidente Nicola Risatti e chief strategy officer di Blu Hotels.

Una mossa il cui obiettivo è consolidare una fase di crescita confermata dai numeri. “Nel primo semestre 2026 - sottolinea il presidente Nicola Risatti - abbiamo registrato un incremento di fatturato pari a 7 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, vale a dire 38 milioni rispetto ai 30,9 del 2025, con un aumento del 22,7%”.

A partire dall’inverno 2026/2027 l’hotel entrerà ufficialmente nel portfolio di Blu Hotels, che ne assumerà la gestione diretta. Il Family Home Alpenhof, a pochi passi dal comprensorio sciistico Gitschberg, è un quattro stelle da 49 camere e dispone di oltre 4.000 metri quadrati di aree dedicate al gioco e all’intrattenimento. Tra le principali attrazioni un’area wellness con piscine per adulti e bambini, un parco avventura, una pista di go-kart, una casetta sull’albero, aree giochi con acqua e sabbia, un trampolino gigante e un piccolo zoo.

Gli spazi interni comprendono un’ampia sala giochi con parete d’arrampicata, vasca delle palline e aree dedicate ai bambini più piccoli. L’Happy Club accoglie gli ospiti dai tre anni con un ricco programma di animazione, mentre la Funny Box propone ai ragazzi attività ricreative ed esperienze outdoor. Per le famiglie con bambini da zero a due anni il Murmel Nido mette a disposizione ambienti dedicati, una piscina riscaldata per bebè e numerosi servizi pensati per i più piccoli.