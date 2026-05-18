Blu Hotels, il bilancio: crescono ricavi e utili

Incremento a doppia cifra per Blu Hotels, che chiude il 2025 con ricavi pari a 84,3 milioni di euro, rispetto ai 76,2 milioni registrati nel 2024, segnando un più 10,7%.
“I numeri conseguiti nel 2025 confermano lo sviluppo del gruppo e il consolidamento del nostro posizionamento nel mercato dell’ospitalità italiana - dichiara il Cavaliere del lavoro Nicola Risatti, presidente e amministratore delegato di Blu Hotels -. L’incremento significativo rispetto all’esercizio precedente testimonia la nostra solidità e la capacità di attrarre domanda turistica in tutte le principali destinazioni in cui siamo presenti”.
Positivo anche l’andamento dell’ebitda, pari a 15,7 milioni di euro contro i 14,6 milioni dell’anno precedente, con un incremento del 7,6%, a conferma della buona performance operativa e dell’efficienza gestionale del gruppo.
In miglioramento anche il tasso di occupazione delle strutture, che nel 2025 si attesta al 70,88%, rispetto al 70,34% del 2024, con un incremento di 0,54 punti percentuali.
I prossimi interventi sulle strutture
“I risultati raggiunti ci consentono di proseguire nell’importante piano di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture avviato negli ultimi anni, con l’obiettivo di elevare ulteriormente gli standard qualitativi e migliorare l’esperienza dei nostri ospiti, guidati da una visione dell’ospitalità improntata all’eccellenza” conclude il presidente.
Tra gli interventi più significativi, il Grand Hotel di Forte dei Marmi è stato interessato da un progetto di rinnovamento che ha coinvolto la facciata e l’ingresso, oltre alla realizzazione di una nuova area dehors bar. Anche il ristorante è stato completamente rinnovato e si presenta oggi con una nuova identità: Aqua Forte Restaurant. Sono inoltre iniziati i lavori di ristrutturazione del Blu Hotel Senales a Maso Corto, che riaprirà a luglio con un nuovo posizionamento e una nuova identità, Blu Senales Active & Family Resort, destinato a diventare uno dei principali punti di riferimento per le vacanze in Alto Adige con la famiglia.