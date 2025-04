Il Design Hotel Savona 18 Suites è entrato a far parte di Preferred Hotels & Resorts Lifestyle. L’indirizzo del gruppo Blu Hotels fa così parte della collezione che include un selezionato portfolio di strutture d’eccellenza, con ormai 600 strutture distribuite in 80 Paesi, tra cui più di 50 in Italia.

“Entrando a far parte della Collezione Lifestyle di Preferred Hotels & Resorts - dichiara con soddisfazione Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels - il Savona 18 si prepara a diventare una delle destinazioni più ricercate da chi desidera un’esperienza che unisce un design moderno e innovativo e una straordinaria attenzione ai dettagli, rimanendo fedele alla sua visione di eccellenza e qualità”.

“Nel quadro di espansione di Preferred Hotels & Resorts, che vede oltre 50 stutture in Italia - aggiunge Roberta Possenti, vice president Europe di Preferred Travel Group - il Savona 18 Suites rappresenta un’ospitalità autentica caratterizzata dalla ristrutturazione di una casa di ringhiera, in chiave moderna, con grande attenzione al dettaglio”.

“Una promessa di un’esperienza unica e di livello - aggiunge -, in linea con le esigenze della nostra clientela, in una zona di Milano tutta da scoprire per gli ospiti internazionali. Segna inoltre l’avvio della partnership con Blu Hotels, importante gruppo italiano in forte evoluzione, caratterizzato dall’approccio dinamico e orientato al futuro”.