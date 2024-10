Si attesterà a 87 milioni di euro il volume d’affari generato nel 2024 dalle strutture commercializzate da Blu Hotels. A indicare la cifra è Manuela Miraudo, events & communication manager del gruppo alberghiero, che ci spiega come l’estate si sia conclusa con un incremento di ricavi “pari all’8,4% rispetto all’esercizio precedente. Un indicatore - precisa - che è il risultato del mix tra un tasso di occupazione stabile, un periodo di apertura delle strutture più ampio e un significativo incremento della tariffa media”.

Exploit del mercato arabo

Una cifra particolarmente incoraggiante, considerato il fatto che la clientela italiana di Blu Hotels continua a rappresentare oltre la metà delle presenze registrate. “Per quanto riguarda, invece, le componenti internazionali - continua Miraudo - il principale bacino è rappresentato anche quest’anno dall’Europa continentale e dal Regno Unito, che registrano quote stabili e in linea con i precedenti esercizi. In significativa crescita, invece, il mercato arabo sulle destinazioni più iconiche della catena come Forte dei Marmi e il lago di Garda”.

Continuano intanto gli investimenti del gruppo sia sul fronte del prodotto - tra le ultime mosse le due new entry per la BH Collection, l’Atilius sul Lago di Garda e l’Artnatur Dolomites, parte dei Vitalpina Hotels Alto Adige -, sia su quello della tecnologia. “Diverse le soluzioni introdotte - spiega Miraudo -; ad esempio abbiamo implementato il check-in online non solo per gli hotel, ma anche per alcune delle nostre spiagge, offrendo così un servizio ancora più personalizzato, veloce e comodo”.

La gestione delle prenotazioni è poi affidata a un booking engine, “un sistema - rimarca Miraudo - che ci permette inoltre di monitorare in modo efficiente la disponibilità delle camere e le tariffe e ci consente di personalizzare l’esperienza di prenotazione con promozioni esclusive e pacchetti tailor made”.

La tecnologia assume un volto più evidente negli hotel della BH Collection, “in linea con il design moderno e un concept che integra la tecnologia come parte essenziale dell’esperienza di soggiorno. Qui - conclude Miraudo - gli ospiti possono aspettarsi un’interazione diretta con soluzioni tecnologiche avanzate e sistemi smart”.