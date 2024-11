Bluserena apre le prenotazioni per l’estate 2025

Bluserena Hotels & Resorts è pronta per la prossima estate e apre le prenotazioni già da oggi per i suoi resort per la stagione estiva 2025.

La nuova stagione promette di essere ricca di novità a partire dal restyling di alcune strutture con l’obiettivo di rendere ancora più confortevole il soggiorno degli ospiti.



Al Calaserena Resort in Sardegna sono in arrivo 8 nuove suite per vivere una vacanza all’insegna di privacy ed esclusività, oltre a 40 camere comunicanti, ideali per le famiglie. Il Serenè Resort in Calabria nella prossima estate potrà contare sul rinnovamento delle attrezzature della spiaggia e del bar; il Granserena Hotel in Puglia presenta il completamento del restyling delle camere. Anche il Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo vedrà importanti lavori di ammodernamento tra cui l’anfiteatro che ogni sera ospiterà gli spettacoli dell’équipe di animazione di Bluserena.



Nell’estate 2025, inoltre, nei resort Bluserena sono in programma anche nuove attività per i più piccoli con l’obiettivo di intrattenerli in tutta sicurezza e con innovative modalità educative e ludiche, da sempre apprezzate dalle famiglie che scelgono i resort del gruppo per vivere una vacanza estiva no stress.