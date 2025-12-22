Bluserena chiude un anno di crescita: traina la crescita del mercato estero

Bluserena Hotels & Resorts chiude il 2025 con il terzo anno consecutivo di crescita record. Il gruppo archivia la sua stagione più estesa di sempre – oltre 1.800 giorni di apertura – con oltre 440.000 room nights vendute e superando 1.200.000 presenze.

A contribuire alla performance la forte crescita dei mercati esteri (+90% rispetto al 2023).

Dal punto di vista economico, il 2025 conferma una solida performance finanziaria, con un GOP in crescita costante dal 2022.

Il ‘25 ha rappresenta anche l’avvio di una nuova fase strategica. Con il modello Inclusive Made in Italy, Bluserena ha ridefinito la sua proposta introducendo tre nuove formule - Soft-Inclusive, All-Inclusive e Ultra-Inclusive -, pensate per offrire più servizi inclusi, maggiore libertà di scelta e un’esperienza più contemporanea.

“Siamo profondamente orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025 - dichiara Marcello Cicalò, ceo di Bluserena Hotels & Resorts -. È stato il nostro terzo anno consecutivo di crescita record: abbiamo superato 1,2 milioni di presenze, registrato oltre 1.800 giorni di apertura (costantemente in aumento rispetto al passato) e più di 440.000 room nights vendute. Sono numeri che ci danno grande soddisfazione, perché raccontano un percorso solido e il consenso sempre più ampio da parte degli ospiti. Ed è proprio questa fiducia che ci ha spinto a compiere un passo strategico così importante come l’introduzione di tre nuove formule di soggiorno che rappresentano la nostra volontà di evolvere continuando ad ascoltare le persone e anticipare i loro bisogni. Oggi - conclude - siamo la prima grande catena italiana a introdurre un modello di vacanza inclusive realmente strutturato e scalabile, ispirato ai migliori standard internazionali ma con un’identità profondamente italiana.”