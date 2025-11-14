Bluserena Hotels & Resorts, parte la campagna di recruiting

Prende il via in questi giorni la nuova campagna di recruitment di Bluserena Hotels & Resorts , con un tour che toccherà diverse città italiane per incontrare professionisti e giovani desiderosi di entrare a far parte della squadra Bluserena.

Sarà possibile incontrare il team HR di Bluserena il 20 novembre a Bari e Napoli e il 26 novembre a Cagliari, Cosenza, Palermo e Roma, per scoprire le opportunità di carriera offerte dal gruppo e presentare la propria candidatura. Gli incontri saranno l’occasione per dialogare direttamente con le persone che contribuiscono ogni giorno a rafforzare i valori che guidano Bluserena, recentemente riconosciuta come Great Place to Work® Italia 2025.

Dopo il roadshow, Bluserena proseguirà il proprio impegno nella ricerca di talenti partecipando alle principali fiere del lavoro dedicate al turismo e all’hospitality. Il gruppo sarà presente al TFP Summit Milano il 30 gennaio 2026, al TFP Summit Roma il 12 febbraio e al TFP Summit Bari il 26 febbraio.

La nuova campagna di recruiting interessa tutte le aree dei resort, con posizioni aperte nei reparti cucina, ristorazione, bar, accoglienza, housekeeping, manutenzione, amministrazione, spiaggia e piscine, oltre a opportunità di tirocinio formativo per giovani diplomati e laureati.