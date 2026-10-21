Bluserena Hotels & Resorts si avvia a chiudere il 2026 con il quarto record di ricavi della sua storia quarantennale. “Sarà per noi il quarto anno migliore di sempre” ha dichiarato a TTG Antonello Padolecchia, Group Director of Marketing & Communication, sottolineando come la stagione sia stata caratterizzata da prenotazioni più vicine alla data di partenza e da una contrazione della domanda tra febbraio e inizio aprile, legata al contesto macroeconomico.

Sul fronte dello sviluppo, il gruppo punta a rafforzare le formule Made in Italy e la flessibilità dell’offerta. Il 2026 ha segnato anche un’accelerazione tecnologica, con il lancio del programma fedeltà Stay e della nuova app. “Oltre il 40% dei nostri ospiti sono repeater, tornano ormai da generazioni: volevamo tutelare la loyalty di questi clienti”ha spiegato Padolecchia. L’app ha già superato i 45mila download.