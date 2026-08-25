Bocca e il bilancio dell’estate: “Stagione soddisfacente”

È un bilancio estivo soddisfacente quello tratteggiato dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. “I dati - spiega in un’intervista ad Adnkronos - sono positivi: gli italiani sono rimasti in Italia, e questo è importante, e c’è stato un buon flusso di clientela internazionale. Una tendenza che si consolida è quella di “spezzettare” la vacanza, non concentrandola solo ad agosto, ma distribuendola anche tra giugno, luglio e settembre. L’obiettivo è ripetere, nei quattro mesi estivi, i risultati dell’anno scorso”.

Occorre però, specifica, essere cauti. L’introduzione del Cin (Codice identificativo nazionale) ha infatti fatto emergere tante presenze che prima non venivano rilevate, specialmente quelle legate agli appartamenti e agli affitti brevi. “Quando leggiamo di un incremento del 10% di presenze - sottolinea Bocca - non significa necessariamente che ci sia stato un +10% di turisti”.

E per quanto riguarda la regolamentazione degli affitti brevi, pur riconoscendo i passi in avanti fatti dal governo non li ritiene sufficienti: “A Firenze sono stati scoperti centinaia di Cin fasulli, con appartamenti che utilizzavano il codice di un’altra struttura - racconta -. Ho sempre sostenuto che la vera soluzione sia il cambio di destinazione d’uso: se un proprietario dedica un appartamento per 365 giorni all’anno all’affitto turistico, quell’immobile deve avere una destinazione ricettiva, non abitativa. Quelle strutture pagherebbero l’Imu e la Tari come gli alberghi”.